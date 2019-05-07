Нигматуллин: "Отпустив Ерёменко, "Спартак" кусает всё, что можно"
Известный в прошлом российский футболист Руслан Нигматуллин ярко высказался об уходе полузащитника Романа Ерёменко из "Спартака" в "Ростов".
"Отпустив Романа Ерёменко, "Спартак" кусает всё, что можно, в том числе и локти. Это было не совсем игровым решением. Видимо, Кононов не хотел работать с игроками предыдущих тренеров. Очень рад, что сейчас Ерёменко прогрессирует. Уверен, что в новом сезоне он заиграет ещё лучше. Может быть, и не в "Ростове", а в каком-нибудь ещё более высококлассном клубе", - сказал Нигматуллин.
"Спартак" отпустил 32-летнего Ерёменко в "Ростов" в середине января абсолютно бесплатно.
В составе "жёлто-синих" финн забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
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