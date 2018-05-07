Нигматуллин поделился ожиданиями от борьбы за второе место в РФПЛ

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Нигматуллин поделился ожиданиями от борьбы за второе место в РФПЛИзвестный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от борьбы за второе место в РФПЛ.

"ЦСКА, скажем так, уже можно практически "записывать" три очка: думаю, что армейцы не упустят своего шанса в последнем матче чемпионата с "Анжи". А вот "Спартаку" с "Динамо" придется непросто. В любом случае "красно-белых" ждет курс на Лигу Чемпионов, но серебряные медали здесь дают преимущество. Пока не берусь говорить о перспективе. Но для того, чтобы ЦСКА занял второе место, "Спартаку" надо потерять очки, а армейцам необходимо выиграть. Так что в принципе все сейчас зависит от "спартаковцев", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, Каррера прояснил свое будущее. | soccernews.ru

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