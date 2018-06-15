Нигматуллин показал свою переписку с Черчесовым после матча с Саудовской Аравией

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин продемонстрировал свою переписку с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым после разгромной победы его команды над Саудовской Аравией.

Напомним, сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. | soccernews.ru