Нигматуллин: "Потеря одного-двух игроков не должна серьезно сказываться на игре "Спартака"

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Нигматуллин: "Потеря одного-двух игроков не должна серьезно сказываться на игре "Спартака"Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высказался о потерях московского "Спартака" в преддверии сегодняшней выездной игры против пермского "Амкара".

"Потеря одного-двух футболистов не должна серьезно сказываться на игре "красно-белых", тем более, что игра предстоит не с прямым конкурентом, хоть и мотивированным на борьбу за выживание. Не радует потеря Таски: он - защитник, а с игроками этой линии дела обстоят плохо не только в "Спартаке", но и во всей стране. Касаемо Глушакова - понятно, что было бы лучше, если бы капитан был рядом с командой в трудную минуту. Раз уж он травмирован, то функции Глушакова должен брать на себя вице-капитан, поддерживать команду и вести ее к победе", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Не пропустите: превью к матчу "Амкар" - "Спартак". | soccernews.ru

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