Нигматуллин: "Поведение Кокорина и Дзюбы недопустимо"

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Нигматуллин: "Поведение Кокорина и Дзюбы недопустимо"
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал нападающих "Зенита" Александра Кокорина и Артема Дзюбу, которые потроллили наставника национальной команды Станислава Черчесова

"Все были молодыми и совершали глупые поступки, но поведение Кокорина и Дзюбы переходит все границы. В тот момент, когда мы все разочарованы выступлением сборной на Кубке конфедераций, они открыто смеются над тренером и партнерами. Какими бы ни были их отношения с Черчесовым, это недопустимо. Считаю, их нужно держать подальше от национальной команды, чтобы не портить атмосферу в сборной", - приводят слова Нигматуллина российские СМИ.

Не пропустите: Кокорин и Дзюба потроллили Черчесова. | http://soccernews.ru

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