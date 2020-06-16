Нигматуллин признался, что собирается помочь развитию футбола в Липецке
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в инстаграме рассказал, что намерен помочь развитию футбола в Липецке.
Ранее сообщалось, что бывший спортсмен может стать спортивным директором липецкого "Металлурга".
"Вчера посетил гостеприимный город Липецк с деловым визитом. Люблю пробовать новое и решать задачи, особенно когда атмосфера располагает к этому. А если нашел людей, которым нужны изменения и у которых не пустые слова и амбиции, а профессиональная оценка ситуации и самое главное конкретные цели - то вообще отлично!
В Липецке договорился с Александром Рябченко (вице-губернатор Липецкой обл.), который курирует спорт, поработать над развитием в области моего любимого направления - детско-юношеский футбол. Кое-что придумали и для ФК "Металлург". Но подробности позже", - написал экс-вратарь.
Вчера посетил гостеприимный город Липецк с деловым визитом. Люблю пробовать новое и решать задачи, особенно когда атмосфера располагает к этому. А если нашел людей, которым нужны изменения и у которых не пустые слова и амбиции, а профессиональная оценка ситуации и самое главное конкретные цели – то вообще отлично! В Липецке договорился с Александром Рябченко(вице-губернатор Липецкой обл.), который курирует спорт, поработать над развитием в области моего любимого направления - детско-юношеский футбол. ⚽️⠀ Кое-что придумали и для ФК "Металлург." Но подробности позже.
На данный момент Нигматуллин является ведущим мероприятий, диджеем и телеведущим.
А еще: Нигматуллин прокомментировал отсутствие на тренировках "Спартака" Бакаева| http://soccernews.ru
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