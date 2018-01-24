Нигматуллин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций для сборной России

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Нигматуллин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций для сборной РоссииИзвестный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций для сборной России.

"Сборные Турции и Швеции - это значит, что шансы абсолютно у всех соперников равны. Команды здесь - примерно одинакового уровня. Фаворитов в нашей группе нет", - приводит слова бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, стало известно расписание матчей сборной России в Лиге Наций. | soccernews.ru

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3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
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20 Суонси Сити 24 20
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