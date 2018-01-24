Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций для сборной России.

"Сборные Турции и Швеции - это значит, что шансы абсолютно у всех соперников равны. Команды здесь - примерно одинакового уровня. Фаворитов в нашей группе нет", - приводит слова бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, стало известно расписание матчей сборной России в Лиге Наций. | soccernews.ru