Нигматуллин прокомментировал отсутствие на тренировках "Спартака" Бакаева

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Нигматуллин прокомментировал отсутствие на тренировках "Спартака" Бакаева

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о заражении игрока "Спартака" Зелимхана Бакаева коронавиурсом.

"Сейчас сложно предсказать, насколько отсутствие Бакаева - потеря для "Спартака". Зелимхан прекрасно играл до этой паузы. Но с момента остановки сезона прошло уже больше двух месяцев, а даже один месяц без футбола очень сказывается на форме. Понятно, что все занимались дома, но в таких условиях невозможно подготовиться полноценно. "Спартак" нормально укомплектован и в случае необходимости найдёт замену Бакаеву. Но сейчас у всех клубов будут сложности. Вряд ли кто-то подойдёт к первым матчам в идеальной форме" , - цитирует Нигматуллина "Известия".

Напомним, из-за болезни футболист пропускает сборы "Спартака", которые проходят в Тарасовке.

После 22 туров "Спартак" занимает в РПЛ восьмое место.

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