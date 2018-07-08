Нигматуллин раскритиковал Фёдора Смолова

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал нападающего национальной команды Фёдора Смолова за игру в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии.

"Смолова я не понимаю. Провальная его игра на всем чемпионате и как венец - этот пижонский поступок в такой ответственнейший момент" - написал Нигматуллин в своём твиттере.

Напомним, что Смолов первым пробивал пенальти в послематчевой серии и не сумел его реализовать.

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