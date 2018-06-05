Нигматуллин: "С вероятностью 99% стартовый состав на матч с Саудовской Аравией готов"

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"С вероятностью 99% у нас стартовый состав на матч с Саудовской Аравией на данный момент готов. По ходу Чемпионата Мира многое может кардинально поменяться, но сейчас уже времени для экспериментов нет. Отговорки о нагрузках должны уже быть неактуальными", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, сегодня сборная России сыграет против Турции. | soccernews.ru