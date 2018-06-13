Нигматуллин: "Сборная Аргентины - команда, в которой играют друзья Месси"

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин оценил шансы сборной Аргентины на выигрыш Чемпионата Мира в России.

"Сборная Аргентины - команда, в которой играют друзья Месси. Лео - очень сильный игрок, и это большое подспорье - иметь футболиста такого уровня в своем составе. Но не все моменты с его участием выглядят логично. Не думаю, что аргентинцы смогут в этот раз взять Кубок мира", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Муса считает, что Нигерия окажется победителем группы, в которой выступает сборная Аргентины. | soccernews.ru