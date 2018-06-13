Нигматуллин: "Сборная Аргентины - команда, в которой играют друзья Месси"

Теги аргентиналионель месси

Нигматуллин: "Сборная Аргентины - команда, в которой играют друзья Месси"Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин оценил шансы сборной Аргентины на выигрыш Чемпионата Мира в России.

"Сборная Аргентины - команда, в которой играют друзья Месси. Лео - очень сильный игрок, и это большое подспорье - иметь футболиста такого уровня в своем составе. Но не все моменты с его участием выглядят логично. Не думаю, что аргентинцы смогут в этот раз взять Кубок мира", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Муса считает, что Нигерия окажется победителем группы, в которой выступает сборная Аргентины. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
2 Саудовская Аравия 0 0
3 Египет 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Португалия 0 0
2 Испания 0 0
3 Марокко 0 0
4 Иран 0 0
Группа C М О
1 Франция 0 0
2 Австралия 0 0
3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Исландия 0 0
3 Хорватия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов