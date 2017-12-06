Нигматуллин сделал смелый прогноз на матч "Ливерпуль" - "Спартак"

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин сделал смелый прогноз на сегодняшний матч группового этапа Лиги Чемпионов между английским "Ливерпулем" и московским "Спартаком".

"Сегодня "Спартаку" нужна только победа, другого варианта нет. Осмелюсь предсказать, что сегодня он ее добьется. Буду болеть за российский клуб, ведь если он выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов, станет только интереснее. Не буду рассуждать, как букмекер, и взвешивать все "за" и "против", а скажу как болельщик: "Спартак" победит - и все. Перевес минимальный - счет будет 2:1 в пользу подопечных Массимо Карреры", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, "Ливерпуль" и "Спартак" уже назвали свои составы. | soccernews.ru