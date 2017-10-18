Нигматуллин: "Спартак" сделал очень уверенный шаг вперед на пути к плей-офф"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин подвел итоги матча красно-белых с "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

"Москвичи действовали очень прагматично. Во втором тайме, как мне показалось, красно-белые перебегали гостей. При этом испанцы не заслужили такого разгрома. В параллельном матче "Ливерпуль" забил "Марибору" семь штук. Думаю, в той встрече все было гораздо однозначнее. Но это в любом случае не умаляет заслуг подопечных Карреры.

Сделан очень уверенный шаг вперед на пути к плей-офф. Но впереди еще две встречи на выезде – с "Ливерпулем" и той же "Севильей". Будет тяжело. Да и "Марибор" нужно дома обыграть. "Спартак" движется вперед, прогрессирует и его игра вселяет в меня оптимизм", - отметил он. | http://soccernews.ru