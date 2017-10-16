Нигматуллин: "Спартак" точно способен не уступить "Севилье" и "Ливерпулю"

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Нигматуллин: "Спартак" точно способен не уступить "Севилье" и "Ливерпулю"Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин оценил шансы московского "Спартака" на выход из своей группы в Лиге Чемпионов.

"Нельзя сказать, что у команды Карреры - группа смерти. Если бы "Спартаку" попался "Манчестер Сити" в нынешнем состоянии, а не "Ливерпуль", было бы гораздо тяжелее. Нужно претендовать на первые места. Шанс занять третье место и выиграть путевку в Лигу Европы сейчас рассматривать не стоит. Я не берусь говорить, что российский клуб сильнее испанского или английского, но он точно способен им не уступить", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Каррера рассказал о состоянии травмированных игроков "Спартака". | soccernews.ru

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