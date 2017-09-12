Нигматуллин: "Спартаку" и ЦСКА нужно чудо, чтобы выйти из групп в Лиге Чемпионов"

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Нигматуллин: "Спартаку" и ЦСКА нужно чудо, чтобы выйти из групп в Лиге Чемпионов"Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин оценил шансы московских "Спартака" и ЦСКА продолжить борьбу за кубок чемпионов.

"ЦСКА имеет огромный опыт выступления в Лиге Чемпионов, но, к сожалению, никак не может выйти из группы. "Спартак" вообще давно не выступал в главном еврокубке. Скорее всего, обе наши команды будут бороться за попадание в Лигу Европы. Должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Но и третье место в группе можно считать хорошим результатом для наших клубов", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" попытается купить Нойштедтера в январе. | soccernews.ru

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