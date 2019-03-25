Нигматуллин стал лучшим голкипером на ветеранском турнире в Китае

Теги евгений алдониндмитрий булыкин

Нигматуллин стал лучшим голкипером на ветеранском турнире в Китае

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выиграл приз лучшему вратарю на турнире Кубка Легенд, проходящего в Китае.

Сообщается, что из россиян также участвовали Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Они играли в одной команде с такими звездами, как Луиш Фигу, Габриэль Батистута, Деян Станкович и Яри Литманен.

Отметим, что лучшим футболистом турнира стал Франческо Тотти.

Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году. Он успел поиграть за "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Терек" и "Маккаби Ахи". Кроме того, на его счету 24 поединка за сборную России.

Читайте также: Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания? | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

У ПСЖ зафиксирована прибыль в 31,5 миллиона евро

У ПСЖ зафиксирована прибыль в 31,5 миллиона евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан Бейджин Гуоан 30 43
6 Хэбэй Чайна Форчун Хэбэй Чайна Форчун 30 40
7 Чангша Гинде Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang Shijiazhuang Yongchang 30 30
Полная таблица

топ-5 тегов