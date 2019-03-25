Нигматуллин стал лучшим голкипером на ветеранском турнире в Китае
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выиграл приз лучшему вратарю на турнире Кубка Легенд, проходящего в Китае.
Сообщается, что из россиян также участвовали Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Они играли в одной команде с такими звездами, как Луиш Фигу, Габриэль Батистута, Деян Станкович и Яри Литманен.
Отметим, что лучшим футболистом турнира стал Франческо Тотти.
Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году. Он успел поиграть за "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Терек" и "Маккаби Ахи". Кроме того, на его счету 24 поединка за сборную России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30