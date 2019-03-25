Нигматуллин стал лучшим голкипером на ветеранском турнире в Китае

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выиграл приз лучшему вратарю на турнире Кубка Легенд, проходящего в Китае.

Сообщается, что из россиян также участвовали Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Они играли в одной команде с такими звездами, как Луиш Фигу, Габриэль Батистута, Деян Станкович и Яри Литманен.

Отметим, что лучшим футболистом турнира стал Франческо Тотти.

Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году. Он успел поиграть за "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Терек" и "Маккаби Ахи". Кроме того, на его счету 24 поединка за сборную России.

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