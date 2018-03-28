Нигматуллин: "Товарищеские матчи показали, что у сборной России - дырявая защита"

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин подвел итог выступлению сборной России в товарищеских матчах с национальными командами Бразилии и Франции.

"С топовыми сборными есть смысл встречаться: на их уровне видны все наши недостатки. Например, матч с этими соперниками показал, что у нас - дырявая оборона. Возможно, это было понятно и раньше, но мы могли сыграть с Люксембургом и показать, в каком мы порядке. Сейчас у нас хотя бы появилась пища для размышлений.

Такие поражения не должны серьезно влиять на профессионалов. По большому счету это рабочий процесс. Да, проиграли, но что теперь, пойти застрелиться после этих матчей? Здесь нужно делать правильные выводы", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Созин раскритиковал игру сборной России в матче с французами. | soccernews.ru