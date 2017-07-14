Нигматуллин: "У "Спартака" больше шансов на победу в Суперкубке, если свое слово не скажет Ари"

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Нигматуллин: "У "Спартака" больше шансов на победу в Суперкубке, если свое слово не скажет Ари"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассуждает о предстоящем матче за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом".

"В предстоящей игре больше шансов на победу у "Спартака". Эта команда стабильнее по составу. Но "Локомотив" – известный кубковый боец. Им руководит опытный тренер, который не раз выигрывал такие трофеи в России. Я бы поставил пятьдесят пять на сорок пять в пользу красно-белых.

Скажет ли Ари свое слово в этом матче? Если Ари его не скажет, то "Локомотив" точно проиграет. Все-таки этот футболист – главная ударная сила команды Юрия Семина. Игра у железнодорожников будет построена именно на него. Но это будет не открытый футбол. Конечно же, хозяева будут играть от обороны", - приводят слова Нигматуллина российские СМИ.

Напомним, что матч "Спартак" - "Локомотив" состоится сегодня, 14 июля и начнется в 21:30 мск.

Не пропустите: Суперкубок открывает сезон: "Спартак" сразится с "Локомотивом". | http://soccernews.ru

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