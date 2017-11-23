Нигматуллин: "У "Спартака" больше шансов выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, чем у ЦСКА"



Бывший голкипер "Спартака" и ЦСКА Руслан Нигматуллин оценил шансы обеих команд на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Шансов больше у "Спартака", ведь ему не нужно оборачиваться на вторую игру в группе. ЦСКА нужен очень маловероятный результат в матче, в котором он не принимает участия. Если кто-то и выйдет из группы, то это будет "Спартак", - приводят слова Нигматуллина российские СМИ.

Напомним, что "Спартаку" в последнем туре надо побеждать "Ливерпуль" на выезде. А ЦСКА достаточно в гостевом поединке с "Манчестер Юнайтед" надо набрать очков больше, чем "Базель" в игре с "Бенфикой".

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