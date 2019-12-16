Нигматуллин: "Увольнение из "Рубина" не значит, что Шаронову нужно уходить из тренерской профессии"

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Нигматуллин: "Увольнение из "Рубина" не значит, что Шаронову нужно уходить из тренерской профессии"

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин сказал, что надеется на то, что Роман Шаронов сможет найти себе новый клуб.

Напомним, сегодня, 16 декабря, "Рубин" уволил 43-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Мне очень жаль Романа. Шаронов - это футболист из моего поколения, мы вместе играли и даже хорошо общались в своё время. Но тренерская работа - она расстрельная. К сожалению, такое случается, когда наступает время покинуть пост, когда у тебя не пошло. Но это не значит, что Шаронову нужно уходить из этой профессии. У него есть свои интересные взгляды на игру, которые надо развивать, но сделав выводы из предыдущих ошибок", - сказал Нигматулин.

После 19 туров РПЛ "Рубин" набрал 19 баллов и расположился на 13 месте турнирной таблицы.

А еще: "Рубин" опубликовал кресло-качалку в твиттере после отставки Шаронова| http://soccernews.ru
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