Нигматуллин высказался об отставке Семина из "Локомотива"
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин в своем инстаграме высказался об увольнении Юрия Семина с поста главного тренера клуба.
Вчера, 14 мая, стало известно, что "железнодорожники" не будут продлевать контракт с 73-летним специалистом. Его место займет сербский тренер Марко Николич.
"Крайне разочарован тем, что Юрий Павлович Сёмин больше не главный тренер футбольного клуба "Локомотив".
Был удивлен, что не дали довести до конца. Возможно, опасались, что станет чемпионом", - написал экс-игрок.
Напомним, место Семина 1 июня займет сербский специалист Марко Николич.
Нигматуллин играл за "Локомотив" с 1998 по 2001 год и с 2003 по 2004 год.
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