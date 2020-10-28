Нигматуллин высказался по поводу домашнего поражения "Локомотива" от "Баварии"
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал матч московского клуба с "Баварией" (1:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.
"К самоотдаче "Локомотива" нет никаких вопросов. Они по-настоящему дали бой, даже могли заработать очко, но класс взял свое, и на нем "Бавария" и выиграла. Однако было видно, что немцы проводят подряд несколько матчей и находятся не в самом оптимальном состоянии.
Как бы то ни было, наши ребята молодцы, но, конечно, так с "Баварией" играть нельзя. Не нужно было транжирить моменты, которые возникали. Надо было забивать и повести в счете, а закончили тем, что не смогли удержать ничью.
Наверное, это произошло потому, что пошла какая-то эйфория, было несколько острых моментов и где-то не хватило мастерства или опытности. Зе Луиш один пас отдал и, наверное, хотел забить сам, поэтому в более простой ситуации не сделал передачу, а решил пробить сам", - цитирует Нигматуллина Sport24.
В 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико", "Бавария" встретится с "Зальцбургом". Матчи пройдут 3 ноября.
В активе "железнодорожников" 1 балл после 2 туров.
Не пропустите: "Челси" назвал состав на матч с "Краснодаром" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
главное
-
Роналду пропустит матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"
-
"Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов
-
Marca: Бартомеу решил покинуть пост президента "Барселоны"
-
Хакеры украли у ПСЖ крупную сумму, предназначавшуюся на трансфер Паредеса
-
Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"
Лента новостей
-
Николич поделился впечатлениями от игры "Локомотива" с "Баварией"
-
Нигматуллин высказался по поводу домашнего поражения "Локомотива" от "Баварии"
-
Флик - о матче с "Локо": "Русские игроки хорошо держали мяч, нам было непросто"
-
Киммих прокомментировал победу "Баварии" в матче с "Локомотивом"
-
2
"Барселона" подтвердила отставку Бартомеу
-
Мещеряков: "Приятно, когда "Бавария" в матче с "Локомотивом" тянет время"
-
1
Роналду пропустит матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"
-
"Шахтер" и "Интер" разошлись миром в матче Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов
-
Малком пропустит до трех недель из-за травмы
-
Алексей Миранчук остался в запасе на матч ЛЧ "Аталанты" с "Аяксом"
-
1
Marca: Бартомеу решил покинуть пост президента "Барселоны"
-
"Барселона" и "Лион" могут совершить обмен игроками
-
Уткин отреагировал на решение судьи Еськова завершить карьеру
-
Хакеры украли у ПСЖ крупную сумму, предназначавшуюся на трансфер Паредеса
-
Антон Миранчук - о матче с "Баварией": "У все есть слабые места"
-
"Сампдория" и "Болонья" обыграли своих соперников и вышли в 1/16 финала Кубка Италии
-
Николич прокомментировал выход Зе Луиша в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Баварией"
-
Семак рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" с "Боруссией"
-
Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"