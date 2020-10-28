Нигматуллин высказался по поводу домашнего поражения "Локомотива" от "Баварии"

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал матч московского клуба с "Баварией" (1:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.

"К самоотдаче "Локомотива" нет никаких вопросов. Они по-настоящему дали бой, даже могли заработать очко, но класс взял свое, и на нем "Бавария" и выиграла. Однако было видно, что немцы проводят подряд несколько матчей и находятся не в самом оптимальном состоянии.

Как бы то ни было, наши ребята молодцы, но, конечно, так с "Баварией" играть нельзя. Не нужно было транжирить моменты, которые возникали. Надо было забивать и повести в счете, а закончили тем, что не смогли удержать ничью.

Наверное, это произошло потому, что пошла какая-то эйфория, было несколько острых моментов и где-то не хватило мастерства или опытности. Зе Луиш один пас отдал и, наверное, хотел забить сам, поэтому в более простой ситуации не сделал передачу, а решил пробить сам", - цитирует Нигматуллина Sport24.

В 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико", "Бавария" встретится с "Зальцбургом". Матчи пройдут 3 ноября.

В активе "железнодорожников" 1 балл после 2 туров.

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