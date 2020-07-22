Нигматуллин ярко высказался о наставнике "Локомотива" Николиче

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Нигматуллин ярко высказался о наставнике "Локомотива" Николиче

Экс-вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин рассказал, что думает о новом главном тренере клуба Марко Николиче.

Серб возглавил московскую команду в начале июня 2020 года, сменив на посту Юрия Семина.

"Николич приходил в "Локомотив" не как антикризисный менеджер. Он пришел в успешную команду, которая шла на втором месте. Было бы глупо пытаться сейчас что-то резко менять. Это выражение уже избито, но Николич на багаже Юрия Павловича доехал до необходимого результата. На мой взгляд, это был грамотный и правильный ход со стороны серба. Если бы он сейчас начал что-то перелопачивать, это могло плохо кончиться. Команда ни разу не проиграла - это и есть результат работы специалиста", - цитируют "Известия" Нигматуллина. 

По итогам текущего сезона "Локомотив" занял 2 место и добыл путевку в Лигу Чемпионов.

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