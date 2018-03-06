Нигматуллин: "Зенит" пытается победить "Амкар" в кабинете"



Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что "Зенит" подал протест на результат матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0).

"Если спортивные методы и честная борьба не работают, то почему бы не попробовать победить «Амкар» теперь в кабинете", – написал Нигматуллин в твиттере.

Напомним, что арбитр матча "Зенит" - "Амкар" Владимир Сельдяков в этой встрече показал вторую желтую карточку игроку пермяков Николаю Зайцеву на 96-й минуте, но забыл предъявить ему красную. В тот момент Зайцев получил травму и находился за пределами поля. До завершения матча он в игру так и не вернулся. Впрочем "Зенит" все равно требует переигровки на основании ошибки рефери.

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