Нигматуллин: "Зенит" пытается победить "Амкар" в кабинете"

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Нигматуллин: "Зенит" пытается победить "Амкар" в кабинете"
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что "Зенит" подал протест на результат матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0).

"Если спортивные методы и честная борьба не работают, то почему бы не попробовать победить «Амкар» теперь в кабинете", – написал Нигматуллин в твиттере.

Напомним, что арбитр матча "Зенит" - "Амкар" Владимир Сельдяков в этой встрече показал вторую желтую карточку игроку пермяков Николаю Зайцеву на 96-й минуте, но забыл предъявить ему красную. В тот момент Зайцев получил травму и находился за пределами поля. До завершения матча он в игру так и не вернулся. Впрочем "Зенит" все равно требует переигровки на основании ошибки рефери.

Не пропустите: "Зенит" намерен добиться аннуляции результата игры с "Амкаром". | http://soccernews.ru

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