Никаких экспериментов: Росcия против Южной Кореи

Россия – Южная Корея

Стадион: "ВЭБ-Арена" (Москва)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Виктор Кашшаи (Венгрия)

Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему Чемпионату мира, и следующим соперником подопечных Черчесова станет Южная Корея. Еще свежи в памяти болельщиков воспоминания о противостоянии команд на Чемпионате мира 2014 года в Рио, когда после обидной ошибки Акинфеева корейцы нелогично вышли вперед, а ближе к концовке матча Александр Кержаков сравнял счет. Тот матч завершился вничью, и потеря очков была чревата для подопечных Капелло непопаданием в плей-офф, ведь другие команды корейцев обыграли, и это позволило им пройти дальше.

Обе сборные точно будут выступать на грядущем Чемпионате мира – Россия получила путевку в качестве страны-хозяйки первенства, а Южная Корея добилась попадания на мундиаль через квалификацию, заняв второе место в своей отборочной группе. Команда Черчесова на данный момент располагается на 64-м месте в рейтинге ФИФА, в то время как южнокорейцы на 51-м.

Сборная России не лучшим образом проводит контрольные матчи: не считая практически тренировочного матча с московским "Динамо", россияне в последних 7 играх потерпели поражения от Португалии и Мексики на Кубке Конфедераций, а также от Кот-д`Ивуара в товарищеской встрече. Корейцы, в свою очередь, очень неровно провели отборочный цикл: в 10 матчах команда набрала всего 15 очков, однако этого вполне хватило для итогового второго места в группе. Первую строчку уверенно заняла сборная Ирана, которая, к слову, является следующим соперником россиян в товарищеских матчах.

Всеобщее возмущение вызвало прибытие в расположение сборной Александра Головина - хавбек ЦСКА был травмирован после матча за свой клуб и, возможно, усугубил свое повреждение на тренировке сборной. Зато в полном порядке другой Александр – Кокорин, лидер "Зенита" в первые за долгое время вызван в национальную команду и готов проявить себя и здесь с лучшей стороны.

Интересные факты противостояния России и Южной Кореи:

Команды дважды встречались между собой, на счету сборной России одна победа, еще одна встреча завершилась вничью.

Серия без побед сборной Южной Кореи составляет уже 4 матча.

Последний матч между этими командами состоялся в рамка ЧМ-2014 и завершился результативной ничьей – 1:1.

Обе команды уже квалифицировались на ЧМ-2018.

Ориентировочные составы на игру:

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Тарасов, Фернандес, Кузяев, Ерохин, Миранчук, Кокорин, Смолов.

Южная Корея: Ким Сын Гу, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Чжан Хен Су, Го Е Хан, Квон Чхан Хун, Чжон У Ен, Ким Мин У, Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан, Ли Гын Хо.

Прогноз на матч Россия – Южная Корея:

Тренеры команд вряд ли будут пускаться в эксперименты – Чемпионат мира совсем близко, и пора проверить в деле всех сильнейших игроков. И здесь преимущество должно быть на стороне россиян.

На победу сборной России букмекеры предлагают коэффициент 1,76, на ничью – 3,23, на победу Южной Кореи – 4,46.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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