Никаких экспериментов: Росcия против Южной Кореи
Россия – Южная Корея
Стадион: "ВЭБ-Арена" (Москва)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Виктор Кашшаи (Венгрия)
Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему Чемпионату мира, и следующим соперником подопечных Черчесова станет Южная Корея. Еще свежи в памяти болельщиков воспоминания о противостоянии команд на Чемпионате мира 2014 года в Рио, когда после обидной ошибки Акинфеева корейцы нелогично вышли вперед, а ближе к концовке матча Александр Кержаков сравнял счет. Тот матч завершился вничью, и потеря очков была чревата для подопечных Капелло непопаданием в плей-офф, ведь другие команды корейцев обыграли, и это позволило им пройти дальше.
Обе сборные точно будут выступать на грядущем Чемпионате мира – Россия получила путевку в качестве страны-хозяйки первенства, а Южная Корея добилась попадания на мундиаль через квалификацию, заняв второе место в своей отборочной группе. Команда Черчесова на данный момент располагается на 64-м месте в рейтинге ФИФА, в то время как южнокорейцы на 51-м.
Сборная России не лучшим образом проводит контрольные матчи: не считая практически тренировочного матча с московским "Динамо", россияне в последних 7 играх потерпели поражения от Португалии и Мексики на Кубке Конфедераций, а также от Кот-д`Ивуара в товарищеской встрече. Корейцы, в свою очередь, очень неровно провели отборочный цикл: в 10 матчах команда набрала всего 15 очков, однако этого вполне хватило для итогового второго места в группе. Первую строчку уверенно заняла сборная Ирана, которая, к слову, является следующим соперником россиян в товарищеских матчах.
Всеобщее возмущение вызвало прибытие в расположение сборной Александра Головина - хавбек ЦСКА был травмирован после матча за свой клуб и, возможно, усугубил свое повреждение на тренировке сборной. Зато в полном порядке другой Александр – Кокорин, лидер "Зенита" в первые за долгое время вызван в национальную команду и готов проявить себя и здесь с лучшей стороны.
Интересные факты противостояния России и Южной Кореи:
Команды дважды встречались между собой, на счету сборной России одна победа, еще одна встреча завершилась вничью.
Серия без побед сборной Южной Кореи составляет уже 4 матча.
Последний матч между этими командами состоялся в рамка ЧМ-2014 и завершился результативной ничьей – 1:1.
Обе команды уже квалифицировались на ЧМ-2018.
Ориентировочные составы на игру:
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Тарасов, Фернандес, Кузяев, Ерохин, Миранчук, Кокорин, Смолов.
Южная Корея: Ким Сын Гу, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Чжан Хен Су, Го Е Хан, Квон Чхан Хун, Чжон У Ен, Ким Мин У, Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан, Ли Гын Хо.
Прогноз на матч Россия – Южная Корея:
Тренеры команд вряд ли будут пускаться в эксперименты – Чемпионат мира совсем близко, и пора проверить в деле всех сильнейших игроков. И здесь преимущество должно быть на стороне россиян.
На победу сборной России букмекеры предлагают коэффициент 1,76, на ничью – 3,23, на победу Южной Кореи – 4,46.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|8
|13
|4
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|8
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|5
|Люксембург
|8
|5
|6
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|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
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|8
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|8
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|2
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|19
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|Чехия
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|10
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|0
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|М
|О
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|Сербия
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|2
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|Польша
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