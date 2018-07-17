Никаких Роналду и Месси: почему Модрич должен получить "Золотой мяч"

Ну вот и подошел к концу долгожданный чемпионат мира-2018, а это значит, что пора подводить итоги. Как и на каждом мундиале, в России были свои открытия и разочарования, герои и те, кто не оправдали ожиданий.

В мире уже не одно десятилетие существует тенденция – памятуя о том или ином мировом первенстве – привязывать его к успехам какого-то конкретного футболиста, а не команды. Например, говоря о ЧМ-1986 все тут же вспоминают Диего Марадону, лето 2002 ассоциируется с бразильским "Феноменом" Роналдо, мундиаль-2014 - наверное, в большей степени звездный час Хамеса Родригеса (хотя лучшим игроком был признан Лионель Месси, а выиграла ткрнир сборная Германии).

Пока ради забавы множество экспертов и аналитиков в преддверии мирового первенства размышляли и спорили о том, чьим будет чемпионат мира-2018 – Месси или Роналду, лучшим футболистом стал и был признан (а это далеко не всегда одно и то же) хорватский "волшебник" Лука Модрич.

Ныне в сборной Хорватии собрано фантастическое поколение игроков и с этим глупо спорить. Пожалуй, лучшее в их истории. Да, хорватов нельзя было причислить к ряду топ-сборных и фаворитов чемпионата мира-2018, коими с самого начала являлись те же французы, бразильцы, немцы и бельгийцы, но понимание того, что именно подопечные Златко Далича могут выстрелить – где-то витало в воздухе и лишь усилилось с началом группового раунда.

Лука Модрич – капитан хорватской команды, после того как в ней завершил карьеру Дарио Срна. Он не обладает харизмой и красноречием легендарного защитника донецкого "Шахтера", но, что касается сугубо игровых качества, то в этом компоненте ему просто нет равных. "Десятке" сборной Хорватии присущи навыки редкой породы настоящего диспетчера. Не существует задач, которые оказались бы не под силу Модричу. Игроков, которые умеют одинаково хорошо созидать, отбирать, завершать, придержать, дернуть соперника, выиграть позицию и т.д. – по определению не так много. А для того, чтобы пересчитать их – достаточно загнуть пальцы на одной руке.

Как не крути, а лакмусовой бумажкой любого спортсмена являются конкретные достижения команды, в составе которой он выступает. Трех примеров будет достаточно для того, чтобы капитан "шашечных", как минимум, претендовал на самую престижную личную награду в футболе – "Золотой мяч" по итогам текущего года, которую в последние десять лет монополизировали Роналду и Месси.

Без Модрича "Реал" не победил бы в Лиге чемпионов

В этом году мадридский "Реал" в четвертый раз за последние пять лет прибрал к рукам кубок Лиги чемпионов, обыграв в киевском финале английский "Ливерпуль", а Модрич по итогам евротурнира попал в символическую сборную. Лука обладает удивительным качеством – тащить на себе команду в самый ответственный момент и при этом оставаться где-то в стороне, там – где нет места позерству, а вспышки фотокамер сияют сильно реже.

Так было практически во всех матчах "сливочных" на стадии плей-офф, несмотря на то, что на первую полосу свежей газеты (и вполне заслуженно!) попадали Роналду, Иско и Бэйл. Так случилось и после финального поединка против мерсисайдского клуба. Валлийский "конь" вальнул два крутых гола после того, как вышел на замену и был признан MVP матча. Но никто бы и не удивился, если бы награду получил Модрич. Именно Лука был тем волнорезом, о которого разбился центр поля "Ливерпуля" и тем дирижером, который корректировал темп матча и задавал тон игре.

Без Модрича Хорватия пролетела бы мимо ЧМ-2018

Это было чуть ранее, не в 2018 году, но не вспомнить решающий матч для сборной Хорватии в отборочном цикле на чемпионат мира-2018 против команды Украины просто нельзя, ибо сейчас говорить о Модриче, как о претенденте на "Золотой мяч" нам бы точно не пришлось.

Перед последним матчем отбора на мундиаль-2018 балканская команда попала в зону тяжелой турбулентности. "Пламенные" рисковали не завоевать путевку в Россию на фоне проигрыша Турции и внезапной ничьи с Финляндией, а также срочному увольнению главного тренера Анте Чачича. В заключительном поединке хорватам в обязательном порядке нужно было побеждать украинцев, которые также боролись за выход из группы.

Подгоняемые заполненными трибунами "Олимпийского", подопечные Андрея Шевченко давили на протяжение всего первого тайма, но после того, как "желто-синие" подустали, за дело взялся Модрич: шикарная навесная передача на голову Крамаричу в эпизоде с первым голом по сути и подарила шанс Хорватии зацепиться за путевку на чемпионат мира-2018.

Без Модрича финал ЧМ-2018 хорватам бы только приснился

Не знаю, как для вас, но для меня самым показательным моментом выдающейся игры Луки Модрича на мундиале в России стал не столько гол-красавец в ворота Аргентины или забитый послематчевый пенальти шведам после нереализованного в самом поединке, сколько невероятная активность и прессинг на чужой половине поля под занавес экстра-тайма во всех трех матчей плей-офф. Даже, когда в полуфинале с Англией, казалось, сил уже быть не может, у капитана хорватской сборной открывалось какое-то третье дыхание, которое вдохновляло всех остальных партнеров по команде.

Резюме

Совсем недавно мы подготовили материал об одном из лучших игроков своего поколения Андресе Иньесте, который завершил карьеру в "Барселоне". В нем мы затронули тему "Золотого мяча", который так и не выиграл великий испанский игрок, хотя заслуживал этого больше всех в 2010 году. В словах благодарности многие вдруг вспомнили, недоумевали и сожалели о том, как несправедливо обошлись тогда с Иньестой. Так вот сейчас ситуация с Модричем очень похожа на ту, что была у Андреса. Да, Лука – не чемпион мира с победным голом в финале, но и играет он, справедливости ради, не в сборной Испании.

Было бы здорово, если бы спустя пару лет, вспоминая выдающуюся карьеру Модрича, не пришлось возвращаться к этой истории, правда?!

Богдан Архипенко

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