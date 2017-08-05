Никаких сюрпризов: ПСЖ обыгрывает "Амьен" в первом туре нового сезона Лиги 1
Новичок Лиги 1 "Амьен" в рамках первого тура чемпионата Франции по футболу пожаловал в гости к "Пари Сен-Жермен". Хозяева являлись безоговорочными фаворитами матча, и в то, что амьенцы смогут навязать борьбу главному претенденту на чемпионство, никто не верил. Перед матчем был представлен болельщикам парижского клуба новичок команды Неймар, который не смог дебютировать из-за отсутствия международного трансферного сертификата.
В начале матча ПСЖ ожидаемо взял мяч под свой контроль, действуя на невысоких скоростях. Самыми активными были Кавани и Ди Мария, которые уже в начале игры создали два опасных момента. Сначала уругваец после скидки Анхеля пробивал по воротам метров с 20-ти, но не попал в створ. А уже в следующей атаке Ди Мария отменным пасом вывел Кавани один на один с голкипером, но Эдинсон пробил рядом со штангой. В середине тайма Рабьо после подачи углового и серии рикошетов пробивал практически по пустым воротам из неудобной позиции, но попал в крестовину.
В целом же гости неплохо оборонялись, практически не думая о контратаках. Во второй половине тайма футболисты ПСЖ активизировались и провели несколько неплохих атак: Рабьо пробивал из под защитника с дальней дистанции, и Гюртнер с трудом отбил мяч. А в самой концовке матча Дани Алвес исполнил хорошую диагональную подачу на Кавани, который принял мяч в штрафной соперника, убрал на замахе защитника и с левой покатил в дальний угол – 1:0.
В начале второго тайма рисунок игры не изменился: снова невысокий темп и позиционные атаки ПСЖ, которым не хватало остроты. Но постепенно скорости увеличивались, и опасные моменты посыпались один за другим. После прострела Курзава мяч угодил в руку защитнику и пролетел рядом со штангой, судья назначил лишь угловой. Вскоре Ди Мария после заброса из глубины пробивал по воротам из пределов штранфой – Гюртнер выручил. На какое-то время игра успокоилась, после чего парижане снова взялись за дело: Ди Мария после передачи в касание вышел один на один с голкипером, но не попал в створ.
В середине тайма гости отметились первым опасным моментом у ворот ПСЖ: Койта в результате контратаки вышел на ударную позицию, но с его выстрелом из-за пределов штрафной Ареоля справился. А за десять минут до конца матча Вератти выдал прекрасный пас из центра поля на Кавани, который вышел один на один с голкипером и покатил налево Хавьеру Пасторе, который забивал в пустые ворота – 2:0. В концовке матча футболисты "Амьена" стали играть чуть посмелее, в надежде забить хотя бы один гол, но ничего путного из этого не вышло, да и парижане были поопаснее на своих контратаках.
ПСЖ – "Амьен" – 2:0
Голы: Кавани, 42 – 1:0, Пасторе, 80 – 2:0
ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Курзава, Алвес, Силва (Кимпембе, 46), Рабьо, Мотта (Матюиди, 67), Ди Мария, Верратти, Пасторе, Кавани (Гуэдеш, 86)
"Амьен": Гюртнер, Эль-Хаджам, Аденон, Гуано, Сиссоко, Манзала (Бурго, 69), Монкондюи, Фофана, Бодмер, Ндомбеле (Харрир, 58), Койта (Лабо, 77).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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