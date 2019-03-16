Никаких упаднических настроений у нас нет: Карпин высказался о ближайшем матче с "Рубином"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что думает о матче 20-го тура чемпионата России с "Рубином", который состоится сегодня, 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Мы никогда не играем на ничью. Говорить до матча, что нас устроит такой результат, нельзя. Да, мы давно не выигрывали, еще с осени, если не считать Кубок России. Хотим выиграть, нам нужны 3 очка.
Как удается мотивировать футболистов? Никаких упаднических настроений у нас нет. Команда зимой изменилась минимум на 50, а то и на 70 процентов. Так что многие нынешние футболисты не помнят матчи, которые были осенью", - сказал Карпин.
Матч "Рубин" - "Ростов" пройдет на "Казань Арена". Начало - в 16:30.
"Ростов" занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов. "Рубин" с 28 очками расположился строчкой выше.
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