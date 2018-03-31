Никакого сопротивления: "Бавария" поиздевалась над дортмундской "Боруссией"

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Никакого сопротивления: "Бавария" поиздевалась над дортмундской "Боруссией"В центральном матче 28-го тура немецкой Бундеслиги встречались выясняли отношения две самые брендовые команды - "Бавария" на родном стадионе принимала своего главного оппонента последнего десятилетия дортмундскую "Боруссию". Уже давным-давно стало ясно, что мюнхенцы оформят досрочное чемпионство и в связи с этим остался только один открытый вопрос – как скоро. Могли помочь подопечным Юппа Хайнкеса прилить золотые медали уже сегодня игроки гельзенкирхенского "Шальке", но "горняки" часом ранее взяли верх над "Фрайбургом" и тем самым отсрочили празднование баварцев.

Что касается стартовых составов, то тренерский штаб "Баварии" выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав за исключением позиции правого защитника – вместо Киммиха с первых минут вышел Рафинья. У "Боруссии" с учетом всех кадровых потерь также бросили в бой всех наилучших.

Еще задолго до начала матча было понятно, что сегодняшние "шмели" и близко не дотягивают по уровню до мюнхенцев, но тем не менее такого первого тайма никто не ожидал. Хозяевам хватило 45-ть минут, чтобы полностью уничтожить принципиального соперника. Издеваться над ребятами Петера Штегера начал экс-дортмундец Левандовски, открыв счет уже на пятой минуте матча, после того, как его на свидание с Бюрки вывел Мюллер. Сам Томас спустя две минуты поспособствовал тому, чтобы Рибери удвоил преимущество баварцев, но мяч не был засчитан из фола немецкого форварда.

На 14-й минуте "двойка" на табло "Альянц Арены" все же засияла. Постарался Хамес Родригес: колумбиец начал атаку, которую сам же и завершил, прежде обыгравшись с Алабой. К середине первого тайма счет стал разгромным: Мюллер элеганто перебросил снаряд через бедолагу Бюрки. После такого "Боруссия" окончательно расклеилась и в самой концовке первой 45-ти минутки пропустила еще дважды. Очень хотел отличиться Рибери. И если в случае с четвертым забитым голом сольный проход француза завершился тем, что мяч в пустые ворота затолкал Левандовски, то в следующей атаке Франк сам соизволил разобраться в эпизоде – 5:0.

Второй тайм был чистой формальностью. Подопечные Петера Штегера не верили в себя, в то время как ребята Юппа Хайнкеса перестроились на эконом-режим, держа в голове ближайшие поединок в Лиге Чемпионов против "Севильи". Хозяева цляком и поностью контролировали ход игры и уже под занавес встречи порадовали собственных болельщиком очередным голом: хет-трик в ворота бывшей команды оформил Левандовски.

Итак, "Бавария" просто издевательски разобралась с "Боруссией" и теперь всего лишь один пункт отделяет мюнхенцев от досрочного завоевания чемпионского титула.

"Бавария" –  "Боруссия" Дортмунд – 6:0

Голы: Левандовски, 5 – 1:0, Хамес, 14 – 2:0, Мюллер, 23 – 3:0, Левандовски, 44 – 4:0, Рибери, 45+1 – 5:0, Левандовски, 86 – 6:0

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Алаба (Киммих, 46), Мартинес, Рибери, Хамес (Алькантара, 66), Роббен, Мюллер, Левандовски

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Сократис, Аканджи, Шмельцер, Кастро (Вайгль, 30), Дауд, Пулишич (Филипп, 75), Гетце (Шахин, 78), Шюррле, Батшуайи

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 28 69
2 Шальке 28 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 27 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Штутгарт 28 38
9 Аугсбург 28 36
10 Герта 28 36
11 Боруссия Менхенгладбах 27 36
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 28 32
14 Фрайбург 28 30
15 Вольфсбург 28 26
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 28 20
18 Гамбург 28 19
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