Никакого сопротивления: "Бавария" поиздевалась над дортмундской "Боруссией"

В центральном матче 28-го тура немецкой Бундеслиги встречались выясняли отношения две самые брендовые команды - "Бавария" на родном стадионе принимала своего главного оппонента последнего десятилетия дортмундскую "Боруссию". Уже давным-давно стало ясно, что мюнхенцы оформят досрочное чемпионство и в связи с этим остался только один открытый вопрос – как скоро. Могли помочь подопечным Юппа Хайнкеса прилить золотые медали уже сегодня игроки гельзенкирхенского "Шальке", но "горняки" часом ранее взяли верх над "Фрайбургом" и тем самым отсрочили празднование баварцев.

Что касается стартовых составов, то тренерский штаб "Баварии" выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав за исключением позиции правого защитника – вместо Киммиха с первых минут вышел Рафинья. У "Боруссии" с учетом всех кадровых потерь также бросили в бой всех наилучших.

Еще задолго до начала матча было понятно, что сегодняшние "шмели" и близко не дотягивают по уровню до мюнхенцев, но тем не менее такого первого тайма никто не ожидал. Хозяевам хватило 45-ть минут, чтобы полностью уничтожить принципиального соперника. Издеваться над ребятами Петера Штегера начал экс-дортмундец Левандовски, открыв счет уже на пятой минуте матча, после того, как его на свидание с Бюрки вывел Мюллер. Сам Томас спустя две минуты поспособствовал тому, чтобы Рибери удвоил преимущество баварцев, но мяч не был засчитан из фола немецкого форварда.

На 14-й минуте "двойка" на табло "Альянц Арены" все же засияла. Постарался Хамес Родригес: колумбиец начал атаку, которую сам же и завершил, прежде обыгравшись с Алабой. К середине первого тайма счет стал разгромным: Мюллер элеганто перебросил снаряд через бедолагу Бюрки. После такого "Боруссия" окончательно расклеилась и в самой концовке первой 45-ти минутки пропустила еще дважды. Очень хотел отличиться Рибери. И если в случае с четвертым забитым голом сольный проход француза завершился тем, что мяч в пустые ворота затолкал Левандовски, то в следующей атаке Франк сам соизволил разобраться в эпизоде – 5:0.

Второй тайм был чистой формальностью. Подопечные Петера Штегера не верили в себя, в то время как ребята Юппа Хайнкеса перестроились на эконом-режим, держа в голове ближайшие поединок в Лиге Чемпионов против "Севильи". Хозяева цляком и поностью контролировали ход игры и уже под занавес встречи порадовали собственных болельщиком очередным голом: хет-трик в ворота бывшей команды оформил Левандовски.

Итак, "Бавария" просто издевательски разобралась с "Боруссией" и теперь всего лишь один пункт отделяет мюнхенцев от досрочного завоевания чемпионского титула.

"Бавария" – "Боруссия" Дортмунд – 6:0

Голы: Левандовски, 5 – 1:0, Хамес, 14 – 2:0, Мюллер, 23 – 3:0, Левандовски, 44 – 4:0, Рибери, 45+1 – 5:0, Левандовски, 86 – 6:0

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Алаба (Киммих, 46), Мартинес, Рибери, Хамес (Алькантара, 66), Роббен, Мюллер, Левандовски

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Сократис, Аканджи, Шмельцер, Кастро (Вайгль, 30), Дауд, Пулишич (Филипп, 75), Гетце (Шахин, 78), Шюррле, Батшуайи

Богдан Архипенко

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