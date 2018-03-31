Никакого сопротивления: "Бавария" поиздевалась над дортмундской "Боруссией"
В центральном матче 28-го тура немецкой Бундеслиги встречались выясняли отношения две самые брендовые команды - "Бавария" на родном стадионе принимала своего главного оппонента последнего десятилетия дортмундскую "Боруссию". Уже давным-давно стало ясно, что мюнхенцы оформят досрочное чемпионство и в связи с этим остался только один открытый вопрос – как скоро. Могли помочь подопечным Юппа Хайнкеса прилить золотые медали уже сегодня игроки гельзенкирхенского "Шальке", но "горняки" часом ранее взяли верх над "Фрайбургом" и тем самым отсрочили празднование баварцев.
Что касается стартовых составов, то тренерский штаб "Баварии" выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав за исключением позиции правого защитника – вместо Киммиха с первых минут вышел Рафинья. У "Боруссии" с учетом всех кадровых потерь также бросили в бой всех наилучших.
Еще задолго до начала матча было понятно, что сегодняшние "шмели" и близко не дотягивают по уровню до мюнхенцев, но тем не менее такого первого тайма никто не ожидал. Хозяевам хватило 45-ть минут, чтобы полностью уничтожить принципиального соперника. Издеваться над ребятами Петера Штегера начал экс-дортмундец Левандовски, открыв счет уже на пятой минуте матча, после того, как его на свидание с Бюрки вывел Мюллер. Сам Томас спустя две минуты поспособствовал тому, чтобы Рибери удвоил преимущество баварцев, но мяч не был засчитан из фола немецкого форварда.
На 14-й минуте "двойка" на табло "Альянц Арены" все же засияла. Постарался Хамес Родригес: колумбиец начал атаку, которую сам же и завершил, прежде обыгравшись с Алабой. К середине первого тайма счет стал разгромным: Мюллер элеганто перебросил снаряд через бедолагу Бюрки. После такого "Боруссия" окончательно расклеилась и в самой концовке первой 45-ти минутки пропустила еще дважды. Очень хотел отличиться Рибери. И если в случае с четвертым забитым голом сольный проход француза завершился тем, что мяч в пустые ворота затолкал Левандовски, то в следующей атаке Франк сам соизволил разобраться в эпизоде – 5:0.
Второй тайм был чистой формальностью. Подопечные Петера Штегера не верили в себя, в то время как ребята Юппа Хайнкеса перестроились на эконом-режим, держа в голове ближайшие поединок в Лиге Чемпионов против "Севильи". Хозяева цляком и поностью контролировали ход игры и уже под занавес встречи порадовали собственных болельщиком очередным голом: хет-трик в ворота бывшей команды оформил Левандовски.
Итак, "Бавария" просто издевательски разобралась с "Боруссией" и теперь всего лишь один пункт отделяет мюнхенцев от досрочного завоевания чемпионского титула.
"Бавария" – "Боруссия" Дортмунд – 6:0
Голы: Левандовски, 5 – 1:0, Хамес, 14 – 2:0, Мюллер, 23 – 3:0, Левандовски, 44 – 4:0, Рибери, 45+1 – 5:0, Левандовски, 86 – 6:0
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Алаба (Киммих, 46), Мартинес, Рибери, Хамес (Алькантара, 66), Роббен, Мюллер, Левандовски
"Боруссия": Бюрки, Пищек, Сократис, Аканджи, Шмельцер, Кастро (Вайгль, 30), Дауд, Пулишич (Филипп, 75), Гетце (Шахин, 78), Шюррле, Батшуайи
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|69
|2
|Шальке
|28
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|28
|48
|4
|РБ Лейпциг
|28
|46
|5
|Байер Леверкузен
|28
|45
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|42
|8
|Штутгарт
|28
|38
|9
|Аугсбург
|28
|36
|10
|Герта
|28
|36
|11
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|28
|32
|14
|Фрайбург
|28
|30
|15
|Вольфсбург
|28
|26
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|28
|20
|18
|Гамбург
|28
|19