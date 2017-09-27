Никакой интриги: "Манчестер Юнайтед" громит ЦСКА на его поле
Зачастил в последнее время Жозе Моуринью с поездками в Россию, и на этот раз в соперниках у его "Манчестер Юнайтед" оказался московский ЦСКА. Команды попали в одну отборочную группу Лиги Чемпионов, и после первого тура занимали две верхние строчки – ЦСКА две недели назад сломил сопротивление "Бенфики" – 2:1, а манкунианцы были сильнее Базеля – 3:0. Фаворитом матча, конечно же, были гости, в пользу армейцев говорил домашний статус матча, да и "Спартак" день назад наглядно продемонстрировал, как нужно добиваться результата в игре с более сильным соперником.
Неудачно начали матч армейцы, и уже на 4-й минуте пропустили быстрый гол: Мартиаль получил мяч на левом фланге и навесил во вратарскую, где Лукаку продавил Игнашевича и головой положил мяч в угол ворот Акинфеева – 0:1. Но хозяева не пали духом и уже в ответной атаке обязаны были сравнивать счет: не попал Головин по мячу перед штрафной манкунианцев, сфера отскочила к Дзагоеву, который нанес опаснейший удар в угол ворот Де Хеа, однако испанец в привычном стиле спас свою команду.
В конце первой трети тайма Мхитарян обязан был забивать второй с передачи Блинда, но его удар с нескольких метров потащил Акинфеев. Когда игра, казалось бы, успокоилась, в ворота ЦСКА был назначен довольно сомнительный пенальти: Щенников чисто отобрал мяч у Мхитаряна на правом краю штрафной, после чего по инерции катился по траве, Генрих быстро сориентировался и рухнул на газон. Подошел к мячу Мартиаль и пробил в правый от себя нижний угол, в то время как Акинфеев падал в противоположный – 0:2 в пользу гостей.
Не прошло и 10 минут, как манчестерцы забили третий: снова Мартиаль с правого фланга беспрепятственно исполнил невысокую подачу в штрафную армейцев, Василий Березуцкий в простейшей ситуации не попал по мячу, а Лукаку с нескольких метров отправил мяч в сетку – 0:3. Вскоре мог бельгиец оформить хет-трик, но его хлесткий удар из-за пределов штрафной парировал Акинфеев.
Ближе к перерыву ответил ЦСКА и своей опасной вылазкой: вышел на ударную позицию в штрафной манкунианцев Федор Чалов, но его удар каким-то феноменальным образом отбивает Де Хеа. Спокойно доиграли концовку тайма команды, хоть и с некоторым преимуществом манчестерцев.
Второй тайм активнее начали хозяева, и уже на первых минутах Головин получил мяч перед чужой штрафной, убрал на замахе двух защитников и хлестко пробил по воротам манкунианцев – немного неточно. Гости ответили незамедлительно: после проникающей передачи в штрафную Лукаку нанес сильнейший удар метров с 10-ти – просто невероятным образом Акинфеев отражает его выстрел.
Как только ЦСКА начал принялся налаживать свои позиционные атаки, чему гости особо не препятствовали, Мхитарян сделал счет очень крупным: ошиблись армейцы с передачей вблизи своей штрафной, выскочил на свидание с Акинфеевым Мартиаль, голкипер ЦСКА снова выручил свою команду, но с добиванием Генриха справится было невозможно – 0:4.
За полчаса до конца матча появился на поле Джесси Лингард. Тут же получил он свой шанс забить, выскочив один на один с Акинфеевым, но Игорь снова был на высоте, отбив мяч ногами. "Юнайтед" делал на поле все, что хотел, играя при этом на достаточно средних скоростях, у армейцев же абсолютно ничего не получалось. Но на последней минуте ЦСКА все же забил гол престижа: после паса от Головина, вышедший на замену Кучаев выскочил на свидание с Де Хеа на левом углу вратарской и пробил испанца с достаточно острого угла – 1:4. Заслуженная победа "Манчестер Юнайтед", и только благодаря Акинфееву счет на табло остался более-менее приличным.
ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" – 1:4
Голы: Лукаку, 4 – 0:1, Мартиаль, 19, с пенальти – 0:2, Лукаку, 27 – 0:3, Мхитарян, 57 – 0:4, Кучаев, 90 – 1:4.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев (Дзагоев, 73), Чалов (Жемалетдинов, 67), Витиньо (Кучаев, 85).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Байи, Смоллинг, Янг (Дармиан, 66), Матич, Эррера, Блинд, Мхитарян (Лингард, 60), Мартиаль (Рэшфорд, 72), Лукаку.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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