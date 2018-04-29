Никакой интриги: "Манчестер Юнайтед" против "Арсенала" на "Олд Траффорд"

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Никакой интриги: "Манчестер Юнайтед" против "Арсенала" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед"  –  "Арсенал"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 18:30

Арбитр: Кевин Френд

Воскресная программа 36-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" в родных стенах примет "Арсенал". К сожалению, этот поединок не представляет собой никакого интереса с точки зрения турнирных раскладов, а несет в себе форму сугубо репутационного характера. Обеим командам уже давно было отведено их место в общем зачете - "красные дьяволы" располагаются на второй строчке, ну а "пушкари" благополучно замыкают топ-6 и прыгнуть выше никаких шансов практически нет.Обычно схватка манкунианцев и лондонцев, как минимум, в прессе нагнеталась за счет сложившихся годами непростых взаимоотношений Жозе Моуринью и Арсена Венгера. Но после того, как французский специалист объявил об уходе из команды, которую тренировал 22 года, португалец принялся осыпать комплиментами своего визави и даже заговорил о сожалении конфликтов. В связи с этим, нет сомнений, что оба наставника мило пожмут друг другу руки, вне зависимости от результата матча.Для "Арсенала" предстоящий поединок не станет чем-то выдающимся. Лондонцы уже упустили возможность проявить себя на внутренней арене, поэтому вся оставшаяся энергия уходит на Лигу Европы. А так как данная встреча ложиться в бутерброд между дуэлями с мадридским "Атлетико", ожидать колоссальной самоотдачи на "Олд Траффорд" не стоит. Впрочем, как и оптимального основного состава.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала":

Беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" в домашних встречах против "Арсенала" насчитывает десять игр.

В последний раз "канониры" побеждали "красных дьяволов" в апрельском матче в 1976 году.

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Данни Уэлбэк дважды расписывался в воротах своего бывшего клуба на "Олд Траффорд". Ни один игрок "Арсенала" не забивал манчестерцам больше под руководством Арсена Венгера.

В случае поражения лондонцы установят свой личный антирекорд - 10 проигрышей в рамках АПЛ. Подобное случалось еще до основания Премьер-Лиги – в сезоне 1989/1990.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку

Арсенал: Чех, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Колашинац, Джака, Уиллок, Нелсон, Ивоби, Уэлбэк, Обамеянг

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал":

Учитывая сложившиеся обстоятельства, да и реальную силу обеих команд, можно смело заявить, что "Манчестер Юнайтед" является явным фаворитом встречи. Любой другой результат, кроме победы манкунианцев будет считаться сенсацией.

Также в этом уверены и букмекеры, которые победу хозяев оценивают скромными 1.4. В то время, как средний коэффициент на викторию "Арсенала" составляет 8.0.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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