Никакой интриги: "Манчестер Юнайтед" против "Арсенала" на "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Начало матча: 18:30
Арбитр: Кевин Френд
Воскресная программа 36-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" в родных стенах примет "Арсенал". К сожалению, этот поединок не представляет собой никакого интереса с точки зрения турнирных раскладов, а несет в себе форму сугубо репутационного характера. Обеим командам уже давно было отведено их место в общем зачете - "красные дьяволы" располагаются на второй строчке, ну а "пушкари" благополучно замыкают топ-6 и прыгнуть выше никаких шансов практически нет.Обычно схватка манкунианцев и лондонцев, как минимум, в прессе нагнеталась за счет сложившихся годами непростых взаимоотношений Жозе Моуринью и Арсена Венгера. Но после того, как французский специалист объявил об уходе из команды, которую тренировал 22 года, португалец принялся осыпать комплиментами своего визави и даже заговорил о сожалении конфликтов. В связи с этим, нет сомнений, что оба наставника мило пожмут друг другу руки, вне зависимости от результата матча.Для "Арсенала" предстоящий поединок не станет чем-то выдающимся. Лондонцы уже упустили возможность проявить себя на внутренней арене, поэтому вся оставшаяся энергия уходит на Лигу Европы. А так как данная встреча ложиться в бутерброд между дуэлями с мадридским "Атлетико", ожидать колоссальной самоотдачи на "Олд Траффорд" не стоит. Впрочем, как и оптимального основного состава.
Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала":
Беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" в домашних встречах против "Арсенала" насчитывает десять игр.
В последний раз "канониры" побеждали "красных дьяволов" в апрельском матче в 1976 году.
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Данни Уэлбэк дважды расписывался в воротах своего бывшего клуба на "Олд Траффорд". Ни один игрок "Арсенала" не забивал манчестерцам больше под руководством Арсена Венгера.
В случае поражения лондонцы установят свой личный антирекорд - 10 проигрышей в рамках АПЛ. Подобное случалось еще до основания Премьер-Лиги – в сезоне 1989/1990.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку
Арсенал: Чех, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Колашинац, Джака, Уиллок, Нелсон, Ивоби, Уэлбэк, Обамеянг
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал":
Учитывая сложившиеся обстоятельства, да и реальную силу обеих команд, можно смело заявить, что "Манчестер Юнайтед" является явным фаворитом встречи. Любой другой результат, кроме победы манкунианцев будет считаться сенсацией.
Также в этом уверены и букмекеры, которые победу хозяев оценивают скромными 1.4. В то время, как средний коэффициент на викторию "Арсенала" составляет 8.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28