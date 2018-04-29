Никакой интриги: "Манчестер Юнайтед" против "Арсенала" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 18:30

Арбитр: Кевин Френд

Воскресная программа 36-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" в родных стенах примет "Арсенал". К сожалению, этот поединок не представляет собой никакого интереса с точки зрения турнирных раскладов, а несет в себе форму сугубо репутационного характера. Обеим командам уже давно было отведено их место в общем зачете - "красные дьяволы" располагаются на второй строчке, ну а "пушкари" благополучно замыкают топ-6 и прыгнуть выше никаких шансов практически нет. Обычно схватка манкунианцев и лондонцев, как минимум, в прессе нагнеталась за счет сложившихся годами непростых взаимоотношений Жозе Моуринью и Арсена Венгера. Но после того, как французский специалист объявил об уходе из команды, которую тренировал 22 года, португалец принялся осыпать комплиментами своего визави и даже заговорил о сожалении конфликтов. В связи с этим, нет сомнений, что оба наставника мило пожмут друг другу руки, вне зависимости от результата матча. Для "Арсенала" предстоящий поединок не станет чем-то выдающимся. Лондонцы уже упустили возможность проявить себя на внутренней арене, поэтому вся оставшаяся энергия уходит на Лигу Европы. А так как данная встреча ложиться в бутерброд между дуэлями с мадридским "Атлетико", ожидать колоссальной самоотдачи на "Олд Траффорд" не стоит. Впрочем, как и оптимального основного состава.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала":

Беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" в домашних встречах против "Арсенала" насчитывает десять игр.

В последний раз "канониры" побеждали "красных дьяволов" в апрельском матче в 1976 году.

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Данни Уэлбэк дважды расписывался в воротах своего бывшего клуба на "Олд Траффорд". Ни один игрок "Арсенала" не забивал манчестерцам больше под руководством Арсена Венгера.

В случае поражения лондонцы установят свой личный антирекорд - 10 проигрышей в рамках АПЛ. Подобное случалось еще до основания Премьер-Лиги – в сезоне 1989/1990.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку

Арсенал: Чех, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Колашинац, Джака, Уиллок, Нелсон, Ивоби, Уэлбэк, Обамеянг

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал":

Учитывая сложившиеся обстоятельства, да и реальную силу обеих команд, можно смело заявить, что "Манчестер Юнайтед" является явным фаворитом встречи. Любой другой результат, кроме победы манкунианцев будет считаться сенсацией.

Также в этом уверены и букмекеры, которые победу хозяев оценивают скромными 1.4. В то время, как средний коэффициент на викторию "Арсенала" составляет 8.0.

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Суонси" - "Челси" | http://soccernews.ru