Никакой сенсации: в Германии назвали лучшего игрока сезона
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом сезона в Бундеслиге.
Форвард занял первое место по результатам опроса, который издание Kicker провело среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов. Поляк набрал 276 баллов, значительно опередив своих партнеров по команде Томаса Мюллера (54) и Йозуа Киммиха (49).
В минувшем сезоне 31-летний Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, Кубка Германии и Лиги Чемпионов, а "Бавария" сделал требл, выиграв все эти турниры.
Лучшим тренером Бундеслиги признан наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20