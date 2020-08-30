Никакой сенсации: в Германии назвали лучшего игрока сезона

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Никакой сенсации: в Германии назвали лучшего игрока сезона

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом сезона в Бундеслиге.

Форвард занял первое место по результатам опроса, который издание Kicker провело среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов. Поляк набрал 276 баллов, значительно опередив своих партнеров по команде Томаса Мюллера (54) и Йозуа Киммиха (49).

В минувшем сезоне 31-летний Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, Кубка Германии и Лиги Чемпионов, а "Бавария" сделал требл, выиграв все эти турниры.

Лучшим тренером Бундеслиги признан наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

Не пропустите: Левандовски рассказал, кому бы он отдал "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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