"Никакой в постели". Телеведущая раскритиковала игрока ЦСКА

Боснийская телеведущая Сенада Нуркич рассказала, что она вступала в интимные отношения с ивуарийским защитником московского ЦСКА Седриком Гогуа.

"Да, у меня был секс к темнокожим парнем. Но цвет кожи не имеет значения. Он был никакой в постели", — написала Нуркич в сториз своего Instagram.

ЦСКА купил Гогуа у "Тамбова" в летнее трансферное окно за 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне 26-летний ивуариец провел за "армейский" клуб два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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