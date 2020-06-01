"Никакой в постели". Телеведущая раскритиковала игрока ЦСКА

Теги цска москваседрик гогуа

"Никакой в постели". Телеведущая раскритиковала игрока ЦСКА

Боснийская телеведущая Сенада Нуркич рассказала, что она вступала в интимные отношения с ивуарийским защитником московского ЦСКА Седриком Гогуа

"Да, у меня был секс к темнокожим парнем. Но цвет кожи не имеет значения. Он был никакой в постели", — написала Нуркич в сториз своего Instagram.

ЦСКА купил Гогуа у "Тамбова" в летнее трансферное окно за 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне 26-летний ивуариец провел за "армейский" клуб два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ЦСКА потерял тренера, работавшего в клубе 10 лет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Футболисты "Спартака" прошли повторные тесты на коронавирус: данные анализов

Футболисты "Спартака" прошли повторные тесты на коронавирус: данные анализов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов