"Nike" анонсировал подписание "Барселоной" Коутиньо

Партнер каталонской "Барселоны" "Nike" уже анонсировал подписание своим партнером полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует Express, вчера на официальной странице своего магазина производитель спортивной экипировки выложил следующее сообщение: "Филиппе Коутиньо готов "осветить" "Камп Ноу". Получите свой комплект формы "Барселоны" сезона 2017/18 с магической фамилией на ней".

Напомним, Месси определил альтернативу Коутиньо. | soccernews.ru