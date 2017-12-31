"Nike" анонсировал подписание "Барселоной" Коутиньо
Партнер каталонской "Барселоны" "Nike" уже анонсировал подписание своим партнером полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.
Как информирует Express, вчера на официальной странице своего магазина производитель спортивной экипировки выложил следующее сообщение: "Филиппе Коутиньо готов "осветить" "Камп Ноу". Получите свой комплект формы "Барселоны" сезона 2017/18 с магической фамилией на ней".
Напомним, Месси определил альтернативу Коутиньо. | soccernews.ru
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|М
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|3
|Челси
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|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
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|Ньюкасл Юнайтед
|18
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|Вест Бромвич Альбион
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