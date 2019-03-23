Nike будет выплачивать часть зарплаты де Йонга в "Барселоне"

Компания Nike будет выплачивать Френки де Йонгу часть зарплаты, когда футболист перейдет в "Барселону". Об этом сообщает ESPN.

Каталонский клуб подписал контракт с 21-летним хавбеком и по окончании сезона де Йонг перейдет в "Барселону".

Ранее футболист отмечал, что Nike хочет, чтобы он играл в Испании с именем Френки на футболке. Руководители предполагают, что это может положительно сказаться на инвестициях в клуб.

Nike работает с "Барселоной" с 1998 года. Каталонский клуб получает 105 миллионов евро в год плюс бонус до 160 миллионов евро при соблюдении определенных условий.

"Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Ла Лиги.

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