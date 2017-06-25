"Nike" и "Adidas" начали борьбу за потенциально самого дорого игрока в истории, коим вероятно станет форвард "Монако" Килиан Мбаппе.

Как информирует The Sun, нынешним летом у 18-летнего нападающего монегасков заканчивается спонсорский контракт с американским производителем спортивной одежды. Учитывая это, "Adidas" планирует перехватить у конкурента перспективного француза, предложив ему контракт с ежегодными отчислениями в размере 4,4 млн евро в год.

Отметим, что самыми дорогими клиентами немецкой компании являются Поль Погба и Лионель Месси, получающие 3,1 млн евро в год.

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