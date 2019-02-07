Nike обратился с просьбой к новичку "Барселоны" де Йонгу
Технический спонсор "Барселоны" Nike обратился с просьбой к новичку клуба Френки де Йонгу.
Как сообщает AS, всемирно известный производитель спортивной одежды хочет, чтобы на спине голландца вместо фамилии было написано его имя "Френки".
В Nike полагают, что это будет лучше с маркетинговой точки зрения, однако игрок пока не решил удовлетворять их просьбу или нет.
Напомним, что де Йонг в "Барселоне" будет выступать по 21-м номером, который сейчас принадлежит Карлесу Аленья.
Каталонцы приобрели де Йонга в минувшее трансферное окно, но он присоединиться к клубу следующим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15