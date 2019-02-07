Nike обратился с просьбой к новичку "Барселоны" де Йонгу

Технический спонсор "Барселоны" Nike обратился с просьбой к новичку клуба Френки де Йонгу.

Как сообщает AS, всемирно известный производитель спортивной одежды хочет, чтобы на спине голландца вместо фамилии было написано его имя "Френки".

В Nike полагают, что это будет лучше с маркетинговой точки зрения, однако игрок пока не решил удовлетворять их просьбу или нет.

Напомним, что де Йонг в "Барселоне" будет выступать по 21-м номером, который сейчас принадлежит Карлесу Аленья.

Каталонцы приобрели де Йонга в минувшее трансферное окно, но он присоединиться к клубу следующим летом.

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