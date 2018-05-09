"Nike" официально представил домашнюю игровую форму "Челси" на сезон 2018/2019

Американская компания "Nike" официально представила домашнюю игровую форму лондонского "Челси" на сезон 2018/2019. Традиционно выполнена она будет в синем цвете.

Напомним, сегодня "Челси" сыграет с "Хаддерсфилдом". | soccernews.ru