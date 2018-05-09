"Nike" официально представил домашнюю игровую форму ПСЖ на сезон 2018/2019

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"Nike" официально представил домашнюю игровую форму ПСЖ на сезон 2018/2019Американская компания "Nike" официально представила домашнюю игровую форму ПСЖ на сезон 2018/2019. По традиции выполнена она будет в красно-синих тонах.

Напомним, ПСЖ готов обсудить с "Реалом" трансфер Неймара. | soccernews.ru

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