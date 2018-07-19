"Nike" предоставил Роналду эксклюзивный самолет для продвижения рекламной кампании по Китаю

Теги криштиану роналду

"Nike" предоставил Роналду эксклюзивный самолет для продвижения рекламной кампании по КитаюАмериканская компания "Nike" предоставила новоиспеченному форварду туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду эксклюзивный самолет для продвижения рекламной кампании по Китаю.

Посещение Поднебесной стало уже традиционным событием для португальской звезды в рамках его сотрудничества с производителем спортивной экипировки. Но на этот раз американцы удивили, предоставив пятикратному обладателю "Золотого мяча" оригинальный самолет для путешествия:

Напомним, в Неаполе начали продавать туалетную бумагу с изображением Роналду. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов