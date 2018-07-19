"Nike" предоставил Роналду эксклюзивный самолет для продвижения рекламной кампании по Китаю

Американская компания "Nike" предоставила новоиспеченному форварду туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду эксклюзивный самолет для продвижения рекламной кампании по Китаю.

Посещение Поднебесной стало уже традиционным событием для португальской звезды в рамках его сотрудничества с производителем спортивной экипировки. Но на этот раз американцы удивили, предоставив пятикратному обладателю "Золотого мяча" оригинальный самолет для путешествия:

Напомним, в Неаполе начали продавать туалетную бумагу с изображением Роналду. | soccernews.ru