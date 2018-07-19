"Nike" представил гостевой комплект игровой формы "Атлетико" на следующий сезон

2 Теги атлетико мадрид

"Nike" представил гостевой комплект игровой формы "Атлетико" на следующий сезонТехнический спонсор мадридского "Атлетико" американская компания "Nike" представила гостевой комплект игровой формы "матрасников" на следующий сезон. Выполнена она будет в голубых тонах.

Напомним, Годин сделал выбор между "Атлетико" и "Ювентусом". | soccernews.ru

Комментарии
NOA

Традиционно выполнена она будет в красно-белых цветах(см. фото)????? Гостевой комплект???

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Миразиз

классно

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