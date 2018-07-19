"Nike" представил гостевой комплект игровой формы "Атлетико" на следующий сезон

Технический спонсор мадридского "Атлетико" американская компания "Nike" представила гостевой комплект игровой формы "матрасников" на следующий сезон. Выполнена она будет в голубых тонах.

Напомним, Годин сделал выбор между "Атлетико" и "Ювентусом". | soccernews.ru