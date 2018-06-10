"Nike" представил тренировочную форму ПСЖ на сезон 2018/2019

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"Nike" представил тренировочную форму ПСЖ на сезон 2018/2019Американская компания "Nike" представила тренировочную форму ПСЖ на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в синем цвете.

Напомним, ПСЖ может подписать Дибалу. | soccernews.ru

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