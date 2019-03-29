Nike представил новый специальный релиз бутс

Компания Nike представила новые бутсы.

Кросcовки будут сочетать в себе несколько моделей Mercurial, которые были выпущены за последние 10 лет.

"Производители Nike были вдохновлены бутсами Air Safari, выпущенными впервые в 1987. Они отображают Mercurial, тонированный светоотражающий белоснежный сафари-принт.

Кроссовки сочетают серебряный и золотой цвет, цвета лавы, сафари и леопардового узора, галактического принта с неоновым отблеском, металлическими и голубовато-синими оттенками. А Яркая линия подчеркивает богатое наследие Mercurial", - говорится в сообщении компании.

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