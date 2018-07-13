Nike прогнозирует победу сборной Франции на ЧМ-2018

Компания Nike прогнозирует победу сборной Франции на Чемпионате Мира 2018 года.

Производитель экипировки уже выпустил футболки "трёхцветных" с двумя звездами, символизирующими две победы на мундиалях.

Nike решил сыграть на опережение, чтобы начать продавать эксклюзивные футболки сразу после финала мирового первенства.

Напомним, что решающий матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится в воскресенье в 18:00 мск.

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