Nike сделал для "Манчестер Сити" смешанный комплект

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Nike сделал для "Манчестер Сити" смешанный комплект

Nike создал форму для "Манчестер Сити" в честь 6-летнего контракта с английским клубом. Об этом сообщает твиттер команды. 

Компания создала экипировку в стиле "мэшап" (смешивать). Американский производитель смешал девять комплектов формы, созданных за время сотрудничества с "Сити".

Форму представил игрок команды Фил Фоден.

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