Nike снял с продажи новую форму "Барселоны"

Компании Nike пришлось снять с продажи форму "Барселоны" на сезон 2020/21.

По сведениям Diario Sport, это связано с низким качеством новой формы. Выяснилось, что футболки линяют под воздействием пота или воды при стирке.

Отмечается, что продажа новой формы должна была стартовать на следующей неделе перед каталонским дерби с "Эспаньолом".

Однако теперь вся продукция будет возвращена производителю, что может нанести убытки магазинам "Барселоны".

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