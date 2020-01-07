Nike станет новым техническим спонсором "Ливерпуля"

"Ливерпуль" объявил о начале сотрудничества с американской компанией Nike.

Легендарный производитель спортивной экипировки с 1 июня этого года станет техническим спонсором мерсисайдского клуба.

Стороны заключили долгосрочный контракт, условия которого пока не разглашаются.

До конца мая техническим спонсором "Ливерпуля" остаётся компания New Balance.

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