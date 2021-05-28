Nike в 2020 году расторг контракт с Неймаром: названа причина

Фото инстаграм Неймара

Компания Nike с прошлого года не сотрудничает с нападающим ПСЖ Неймаром, сообщает The Wall Street Journal.

По сведениям издания, контракт между сторонами был расторгнут из-за того, что звёздного футболиста обвинили в сексуальных домогательствах.

Бразилец якобы склонял сотрудницу Nike к оральному сексу во время подготовки мероприятия в Нью-Йорке.

Компания хотела провести собственное расследование, однако Неймар отказался в этом участвовать, что и стало поводом для прекращения сотрудничества.

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