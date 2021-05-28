Nike в 2020 году расторг контракт с Неймаром: названа причина
Фото инстаграм Неймара
Компания Nike с прошлого года не сотрудничает с нападающим ПСЖ Неймаром, сообщает The Wall Street Journal.
По сведениям издания, контракт между сторонами был расторгнут из-за того, что звёздного футболиста обвинили в сексуальных домогательствах.
Бразилец якобы склонял сотрудницу Nike к оральному сексу во время подготовки мероприятия в Нью-Йорке.
Компания хотела провести собственное расследование, однако Неймар отказался в этом участвовать, что и стало поводом для прекращения сотрудничества.
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|28
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|Лилль
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13