Nike, возможно, станет новым техническим спонсором "Ливерпуля"
Nike, вероятно, станет новым техническим спонсором "Ливерпуля". Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, мерсисайдцы в скором времени заключат контракт с компанией на рекордную сумму для Англии.
Отметим, что на данный момент техническим спонсором клуба является New Balance. Их сотрудничество рассчитано до 2020 года. Однако "красные" также ведут переговоры с adidas и Puma.
Напомним, что на данный момент в Англии рекорд принадлежит "Манчестер Юнайтед", который получает от adidas 84,85 миллиона евро в год.
А еще: В команде года ФИФА четыре игрока "Реала", по два - "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1