Nike, возможно, станет новым техническим спонсором "Ливерпуля"

Nike, вероятно, станет новым техническим спонсором "Ливерпуля". Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, мерсисайдцы в скором времени заключат контракт с компанией на рекордную сумму для Англии.

Отметим, что на данный момент техническим спонсором клуба является New Balance. Их сотрудничество рассчитано до 2020 года. Однако "красные" также ведут переговоры с adidas и Puma.

Напомним, что на данный момент в Англии рекорд принадлежит "Манчестер Юнайтед", который получает от adidas 84,85 миллиона евро в год.

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