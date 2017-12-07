"Nike" выпустил лимитированную партию бутс, посвященную выигрышу Роналду пятого "Золотого мяча"

Американский производитель спортивной экипировки "Nike" выпустил лимитированную партию бутс, посвященную выигрышу форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду пятого "Золотого мяча".

Новая футбольная обувь под названием "Quinto Triunfo" создана в количестве тысячи пар, каждая из которых пронумерована в индивидуальном порядке. Их стоимость пока останется неизвестной.

Напомним, Роналду попросил Переса приобрести игрока "Милана". | soccernews.ru